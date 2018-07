Cote d'Ivoire: Gestion des ressources humaines - Objectif RH présente son étude Munéris CI 2018

Le siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-Ci) à Abidjan-Plateau, a abrité récemment une séance de présentation et d'échanges organisée par le cabinet Objectif RH.

Pour ce énième workshop de la structure existant depuis 20 ans en Côte d'Ivoire, il était question du produit Munéris Côte d'Ivoire 2018. Il s'agit, en effet, d'une étude déjà bien connue mais qui a été actualisée en prenant en compte les avis et les besoins en perpétuelle mutation des entreprises.

«Ce produit offre les références complètes et les plus pertinentes attendues par les managers et les gestionnaires de ressources humaines», assure Jean Pascal Lawson, directeur associé du cabinet Objectif RH.

Munéris Côte d'Ivoire 2018 offre aux gestionnaires de ressources humaines une approche globale de la rémunération, le positionnement individuel de chaque salarié, l'étude des accessoires de rémunération, l'analyse des tendances du marché de l'emploi et la garantie de la plus haute confidentialité.

Et à l'entreprise, entre autres, une information objective sur les pratiques du marché de l'emploi, une aide à l'orientation de la politique salariale et sociale de l'entreprise avec les points forts et les points faibles, un positionnement de l'entreprise sur le marché, le secteur d'activité et une base de négociation face aux revendications sociales.