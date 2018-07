Mali: Élection présidentielle 2018 - Le ministre des finances rassure sur les capacités financières pour le financement du scrutin

La fréquence et la brutalité des conflits et des attaques affectant les civils dans le nord et le centre… Plus »

Par ailleurs, le ministre de l'Economie et des Finances a fait savoir que ce budget a été arrêté suite à un arbitrage avec les six structures en charge de l'organisation de ces échéances électorales. Avant de préciser que c'est un budget de 49 milliards pour l'organisation des élections générales de 2018.

« Cette mesure visait à éviter que le financement soit dépendant des partenaires. Pour ce faire, c'est un montant de 29 milliards et poussière de FCFA, qui a été réparti entre les six structures en charge de l'organisation de l'élection présidentielle de 2018 », a indiqué Dr Boubou Cissé. Avant de citer les structures concernées à savoir : le ministère de l'Administration territoriale, la Délégation générale des élections, la Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle, le Comité national de l'égal accès aux medias d'Etat et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

Plus de 29 milliards de FCFA pour le financement du scrutin. C'est une révélation du ministre de l'Economie et des Finances, qui intervenait sur l'Ortm (chaine nationale). Dr Boubou Cissé a tenu à préciser que le gouvernement du Mali a la capacité de mobiliser les ressources nécessaires pour financer les élections générales de 2018.

