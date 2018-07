Cote d'Ivoire: Promotion de l'Ivoirien nouveau - Un programme de sensibilisation au changement de mentalité lancé

La cheville ouvrière du programme a expliqué qu'il repose sur trois composantes. A savoir, la sensibilisation des populations au changement de mentalité, le renforcement des compétences humaines et la réforme juridique et institutionnelle pour la promotion du changement de mentalité.

Le secrétaire national au renforcement des capacités, Epiphane Zoro Ballo, a traduit sa reconnaissance à la Corée du Sud qui, à travers International youth fellowship et son représentant, Kim Jai Kyong, est partie prenante du projet. Il a relevé que le Programme de promotion de l'Ivoirien nouveau ambitionne de consolider le développement économique et social et d'accélérer l'émergence de la Côte d'Ivoire.

Il a dénoncé la dépréciation des valeurs et la perte de l'intérêt général chez les jeunes, avant d'engager les nouvelles générations à s'approprier le concept de l'Ivoirien nouveau, travailleur et épris de paix.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.