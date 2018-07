Burkina Faso: CCI-BF - Prise de contact du nouvel ambassadeur turc

Toutefois, Mahamadi Savadogo, président de la CCI-BF s'est réjoui de cette prise de contact avec le nouvel ambassadeur de la Turquie au Burkina Faso. Il a souligné que les échanges se sont surtout focalisés sur les relations commerciales et économiques entre les deux pays. « Nous avons eu à faire le tour de ces relations et nous avons beaucoup de points sur lesquels nous devons travailler davantage pour les consolider », a-t-il dit.

Pour l'ambassadeur turc, les relations entre son pays et le Burkina Faso sont au beau fixe. A l'entendre, les deux pays n'ont pas de problème au plan politique. « En plus, le Burkina Faso fait partie de l'ouverture de la Turquie sur le continent africain », a-t-il relevé avant d'ajouter : « Il est un partenaire important ».

Un diplomate à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina (CCI-BF), cela n'arrive pas tous les jours. Et c'est à juste titre que le président de la Chambre de commerce Mahamadi Savadogo et son staff se sont mobilisés, ce mardi 3 juillet 2018 au siège de la structure à Ouagadougou, pour accueillir leur hôte, l'ambassadeur de Turquie au Burkina Faso.

