Angola: Tourisme - La ministre plaide pour la potentialisation du produit culturel

Cabinda — La ministre du Tourisme, Ângela Bragança, a soutenu lundi, à Cabinda, la nécessité d'améliorer le produit culturel, naturel, historique, traditionnel et humain avec des actions de promotion et de divulgation pour attirer plus de touristes vers l'Angola.

Ângela Bragança s'exprimait lors d'une table ronde qui a également connu la présence de la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, du ministre de la Culture de Cabo Verde, Abraão Vicente, et les secrétaires d'État à l'Environnement et à la Communication Sociale, respectivement Manuel Joaquim et Celso Malavoloneke.

A l'occasion, la ministre du Tourisme a dit être nécessaire de convertir le produit culturel, précisément le patrimoine historique national et mondial, en offre touristique, ajoutant que ces biens culturels devraient être disponibles pour les touristes.

Elle a souligné la nécessité de procéder à une planification minutieuse, de rechercher les produits touristiques existants, de diagnostiquer et d'enregistrer les biens afin d'avoir des données actualisées sur l'offre touristique culturelle nationale.

Elle a également réitéré la nécessité de former des guides touristiques et l'élaborer un itinéraire touristique pour tirer profit de la collecte des revenus qui contribuent aux actions visant à améliorer le bien-être des communautés.

Ângela Bragança a réaffirmé l'objectif de l'élaboration d'un itinéraire culturel et touristique sur Mbanza-Kongo, dans le cadre du projet de promotion et diffusion de ce site du patrimoine mondial.

À son avis, il faut parier davantage sur le marketing culturel et touristique afin de fournir au public des informations sur le tourisme culturel.

La table ronde s'est tenue au 6ème Conseil Consultatif du Ministère de la Culture, qui a débuté lundi dans la ville de Cabinda et durera trois jours.