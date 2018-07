Algérie: Solidarité nationale - Importance d'impliquer le secteur privé dans des projets d'investissement

A ce propos, le ministre a appelé à "l'intensification des activités culturelles et sportives en coordination avec les secteurs de la Culture et des Sports et de la jeunesse, ce qui permet aux enfants des colonies de vacances d'acquérir de nouveaux comportements".

Mme Eddalia a ajouté que "certains walis ont pris l'initiative d'ouvrir des centres en coordination avec le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la Condition de la femme à Bouira, à Tlemcen et à Alger en attendant l'ouverture d'un centre dans la wilaya de Ain Timouchent, mettant en exergue l'importance de l'implication du secteur privé dans la prise en charge de ces catégories de la société".

Ain Timouchent — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a mis l'accent lundi lors de sa visite de travail et d'inspection à la wilaya d'Ain Timouchent, sur "l'importance d'impliquer le secteur privé dans des projets d'investissement relevant du secteur de la solidarité nationale".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.