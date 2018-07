Algérie: JM - Oran parie sur les bénévoles pour réussir l'édition de 2021

Cette équipe est rentrée au pays après avoir pris beaucoup de notes devant servir "à conforter les points positifs et éviter les points négatifs" élevés, lors des jeux de Tarragone, avait assuré sur place le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab.

Le wali, en insistant sur ce point précis, lance le coup d'envoi d'une campagne de sensibilisation envers la société civile, en particulier les associations juvéniles et sportives, ainsi que les établissements scolaires et universitaires, d'où les organisateurs de la manifestation sportive méditerranéenne pourront puiser pour assurer une présence en masse des bénévoles.

Le wali d'Oran, Mouloud Cherifi, qui a assisté aux premiers et derniers jours des Jeux méditerranéens de Tarragone insiste d'ores et déjà sur la nécessité d'impliquer les bénévoles dans l'organisation de l'évènement sportif méditerranéen dans trois ans dans la capitale de l'Ouest du pays.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.