Algérie: Eddalia - Les microcrédits de l'ANGEM ont donné des résultats positifs

Elle a saisi cette opportunité pour réaffirmer le soutien de l'Etat à ce dispositif et sa détermination à accompagner les projets d'investissements réussis, créateurs de richesses et d'emplois.

Mme Eddalia a rappelé que l'ANGEM dispose d'un portail numérique qui permet aux bénéficiaires de ce dispositif de se faire connaître à l'échelle nationale, de présenter leurs produits et services, ajoutant que l'Agence propose également d'autres dispositifs de soutien et d'accompagnement permettant d'agrandir et d'élargir les projets d'investissements réussis.

La ministre, en visite dans la wilaya d'Aïn Temouchent, en inspectant un projet-pilote de fabrication de barques, initié, dans la commune de Sidi Safi, par un bénéficiaire de ce dispositif, a estimé que ce projet reflète l'efficacité du micro-crédit mis en place par l'ANGEM et l'Etat est disposé à soutenir ce dispositif et à accompagner les porteurs de projets.

Ain Temouchent — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a estimé, lundi, à Aîn Temouchent, que le dispositif du micro-crédit mis en place par l'ANGEM a donné des résultats positifs, assurant que l'Etat poursuivra son soutien à ce dispositif et accompagnera les porteurs de projets.

