Afrique du Nord: Réunion ministérielle du forum sino-arabe - Des rencontres périodiques pour renforcer la coopération bilatérale

ALGER -Les relations sino-arabes se sont renforcées par le forum sur la coopération créé depuis 14 ans, dont la huitième réunion est prévue, mardi à Pékin, où le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel devra conduire la délégation algérienne.

Dans le cadre du forum sino-arabe, une réunion bisannuelle se tient au niveau des ministres des Affaires étrangères et du secrétaire général de la Ligue arabe en Chine ou au siège de la Ligue arabe ou dans un pays arabes par alternance.

Le forum renferme trois principaux mécanismes de travail, à savoir la réunion ministérielle, la réunion des hauts responsables, et des sessions de dialogue politique stratégique de haut niveau.

Les précédentes réunions ministérielles

Depuis la création du forum sino-arabe, sept sessions de la réunion ministérielle ont été tenues, la première au Caire le 14 septembre 2004, marquée par la signature par les deux parties de "la déclaration du forum sur la coopération sino-arabe" et "du programme d'action du forum de coopération sino-arabe".

La deuxième session de la réunion ministérielle du forum s'est tenue du 31 mai au 1er juin 2006 à Pékin, en présence du secrétaire général de la Ligue arabe et de 15 ministres arabes.

Lors de cette réunion le président chinois Hu Jintao avait proposé aux participants arabes, une approche basée sur 4 points inhérents à la promotion des relations d'amitié et de coopération sino-arabe, portant sur le renforcement de la coopération politique, l'ancrage et le développement des relations politiques sino-arabes, outre la promotion de la coopération économique au mieux des intérêts communs.

Dans sa troisième clause, l'approche porte sur l'intensification de la coopération dans le domaine culturel, le renforcement des liens d'amitié traditionnels et la relance de la coopération internationale et la promotion de la paix et de stabilité.

La troisième session de la réunion s'est tenue les 21 et 22 mai 2008 à Manama (Bahrein), avec la participation des représentants des 22 pays arabes (12 ministres et 6 vice-ministres) et plus de 200 responsables y compris les représentants au niveau des directions générales des ministères du Commerce, de la Culture et de l'Environnement.

La quatrième session de la réunion ministérielle du forum tenue les 13 et 14 mai 2010 à Tianjin (Chine), le chef de la diplomatie chinoise a passé en revue avec les ministres des Affaires étrangères arabes et le secrétaire général de la Ligue arabe l'évolution des relations d'amitié sino-arabe depuis la création du forum sur la coopération sino-arabe et défini les priorités et les mesures de promotion la coopération entre la Chine et les pays arabes. Il a également été question d'établir une coopération stratégique sur la base d'une coopération globale et d'un développement commun à la faveur de la signature d'une série de documents importants.

La cinquième session de la réunion ministérielle du forum a eu lieu du 31 mai au 1 juin 2012 dans la ville d'El Hammamet (Tunisie), alors que la sixième session s'est tenue le 5 juin 2014 à Pékin, marquée par la célébration du 10e anniversaire de création du forum.

La dernière session de la réunion ministérielle, organisée les 11 et 12 mai 2016 à Doha (Qatar) a été marquée par la validation de la "déclaration de Doha" et du programme exécutif 2016-2018.