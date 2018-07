Algérie: Nécessité de redoubler d'efforts pour généraliser tamazight

TEBESSA - Le Secrétaire général du Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a insisté lundi, à Tébessa, sur "la nécessité de redoubler d'efforts pour généraliser la culture et la langue amazighe dans toutes les wilayas du pays".

Présidant le lancement des activités de l'association locale "Thevestis" pour la culture et l'identité, M. Assad a indiqué que le HCA œuvre de concert avec les ministères de l'Education et de l'Enseignement Supérieur, l'association Iqra, l'Office national d'alphabétisation et de l'enseignement pour adultes pour "généraliser la langue amazighe".

Pour le SG du HCA, la langue amazighe a réalisé, après plusieurs années, "un important acquis" grâce à la décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, d'instituer le nouvel an amazigh comme fête nationale et une journée chômée et payée.

Cet acquis, a-t-il ajouté, est "source de force pour l'histoire et le patrimoine culturel amazighs", permettant de passer à "une phase de production, de recherche, de formation, de traduction et de développement de la langue amazighe".

M. Assad a souligné, à ce propos, que le HCA œuvrera avec l'Académie de la langue amazighe pour préserver ce patrimoine culturel sous ses formes matérielle et immatérielle, ainsi qu'à promouvoir l'amazighité en tant que langue nationale, à renforcer le partenariat avec tous les intervenants de la société civile et faire valoir les efforts de l'Etat dans ce domaine.

Interrogé par l'APS sur les réalisations enregistrées à l'échelle nationale, le responsable a rappelé que la langue amazighe est enseignée dans 38 wilayas et que des efforts sont consentis pour l'enseigner dans les wilayas restantes, dont Skikda et El Oued, à partir de la prochaine rentrée, affirmant que des postes seront créés dans cette perspective par le ministère de l'Education nationale.

M. Assad a fait également état de l'existence de quatre (4) instituts de la langue amazighe à Tizi-Ouzou, Bouira, Bejaia et Batn, qui sont à l'origine de l'organisation de plusieurs rencontres et journées d'études sur la langue et la culture amazighe.

Il a souligné, en outre, que la wilaya de Tébessa compte 13 enseignants de langue amazighe, insistant sur la généralisation de son enseignement à toutes les écoles primaires dans la perspective de la sortie, durant l'année universitaire 2017/2018, de la première promotion d'enseignants de Tamazight de l'Ecole normale supérieure de Bouzaréah.

Le responsable a également souligné que la création de l'association "Thévestis" pour la culture et l'identité amazighe vient renforcer les rangs des 914 associations activant dans ce domaine à l'échelle nationale.

Le SG du HCA a visité, par ailleurs, en compagnie du wali de Tébessa, les stands d'exposition de vêtements et de mets traditionnels, et assisté, à l'occasion, à la présentation de récitals poétiques en Tamazight et des extraits de musique.