Sénégal: « L'empereur Peulh du Maaçina », un ouvrage signé Amadou Ba - Au cœur des sciences occultes africaines

« L'Empereur Peulh du Maaçina », c'est le titre de l'ouvrage que le français d'origine sénégalaise, Amadou Ba vient de publier. Dans ce livre paru chez les Editions Baudelaire, l'auteur nous plonge dans le royaume Maaçina qui s'étendait des collines du Kidal au Mali aux rives du fleuve Sénégal mais qui est aujourd'hui disparu.

L'histoire se déroule ainsi en Afrique, à une époque où les « sciences occultes, la sorcellerie, le pouvoir des esprits des ténèbres, des djinns et des démons dominent le monde des hommes ». Dans le livre de 100 pages, le héros, le prince peulh qui est « courageux » et possédant en lui la force démoniaque du serpent, doit affronter un « puissant et cruel empereur, expert en magie noire ».

Tout a commencé donc avec le règne d'Ardo Hamady sur le Macina à une époque où la seule loi qui existait était celle du plus fort. Les puissants rois obligeaient ainsi les autres rois vaincus à payer les impôts au vainqueur. A côté de lui, un autre roi bambara du nom de Saa gouvernait d'une main de fer un grand empire qui s'étendait des collines de Kidal au Mali aux rives du fleuve Sénégal. « Et tous les royaumes alentour lui versaient des impôts annuels et personne n'osait refuser de payer ces impôts, car un refus serait synonyme de châtiment de la part de l'empereur Saa et de sa puissante armée.

Mais il y avait une autre chose qui inquiétait plus le roi Ardo Hamady : le fait de ne pas avoir d'héritier. Il était marié depuis plusieurs années, mais aucune de ses quatre épouses ne lui avait donné un héritier », explique l'auteur. Ce qui fait, toujours dans « L'Empereur Peulh du Maaçina », que « le roi Ardo Hamady était très inquiet car l'avenir du royaume en dépendait, et si jamais il arrivait à mourir sans héritier, sa lignée s'arrêterait avec lui et c'est un de ses frères qui devrait monter sur le trône ».

L'auteur du livre, Amadou Ba a étudié les sciences humaines, le théâtre et l'éducation populaire pour l'insertion et le développement. Il a exercé des fonctions dans le milieu éducatif puis dans la sécurité privée, et travaille actuellement dans la gestion du logement social.