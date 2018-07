Afrique: Russie 2018 - Le mundial de tata 20

« Samedi, nous viendrons déjeuner chez toi et regarder le match à la télé ».Tata était toute heureuse d'accueillir son amie et promotionnaire de lycée des jeunes filles. Elle était partie à l'étranger y faire carrière. Tata ne savait pas dans quoi ? Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle s'était mariée au pays des toubabous avec un riche vendeur de meubles.

La nouvelle de la venue de cette amie émoustillait Tata. Il lui fallait mettre les petits plats dans les grands et prouver qu'au pays de la Téranga, même si on n'est pas doué au foot, notre botte secrète est là, dans l'art de recevoir. De bien recevoir. Elle consulta son livre de recettes à la recherche de ce qui pourrait flatter le palais d'une personne restée longtemps à l'étranger. Elle se souvint que son amie avait des origines saint-louisiennes du coté de Marie Parsine. Tata choisit donc le Dém (mulet) à la saint-louisienne. Personne n'irait faire les courses à sa place. Elle choisirait elle-même ses légumes et condiments. Un gros mulet de 2 kg frétillant, des oignons, du persil, des tomates, de l'ail, du piment fort.

Tata se mit aux fourneaux. Son chat, son fidèle compagnon, son grassouillet minou ne le quittait pas des yeux. Il se pourléchait même les babines mais Tata, préoccupée à refermer le poisson et à parsemer de thym et de sel le plat de four, ne prêtait aucune attention à ce chat qui minaudait. Il a suffi d'une minute d'absence et le chat de se mettre une serviette autour du cou et entamer le poisson farci à la saint-louisienne. Et Tata de poursuivre le chat refugié sur la plus haute branche de l'arbre tout en hurlant à tue-tête : « Ku may tinggome ma sodé mouss mi » (1)