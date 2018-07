Cote d'Ivoire: Jean Michaël Seri - Direction Fulham pour l'Ivoirien

Selon Gianluca di Marzio de Sky Sports, l'OGC Nice et Fulham ont trouvé un accord pour le milieu niçois Jean-Michaël Seri. Le club londonien, promu en Premier League, devrait débourser un montant légèrement supérieur à 20 millions d'euros pour boucler l'opération et rapatrier le milieu de terrain azuréen. Mais il ne possède pas encore d'accord avec le joueur.

C'est donc écrit. Il doit quitter le Gym cet été mais encore faut-il mettre la somme demandée. Le joueur dispose d'une clause (sous seing privé) de 40 M€. L'Ivoirien est entré dans le viseur de Chelsea et du Borussia Dortmund. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu et c'est Fulham qui tient la corde désormais.

