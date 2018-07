Angola: Le ministre de l'Economie ouvre la Foire internationale de Luanda

Luanda — La Foire internationale de Luanda "FILDA", à laquelle participent 372 exposants, a été inaugurée mardi dans la capitale angolaise par le ministre de l'Economie et du Plan, Pedro Luís da Fonseca.

Dans son mot de circonstance, le ministre a relevé le rôle de la 34è édition de cette bourse d'affaires dans l'établissement de partenariats et dans l'attraction des investissements.

Organisée par le Ministère de l'Economie et du Plan, en partenariat avec l'Entreprise "Eventos Arena", la Foire internationale de Luanda, dont 69 pourcent d'exposants sont nationaux, connaît la participation, outre des entreprises angolaises, celles de l'Afrique du Sud, du Ghana, des Etats-Unis, de l'Espagne, des Pays-Bas, de l'Inde, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Russie, de la Suède, de l'Uruguay, du Japon, du Mozambique, de la Turquie et de Macao.

Le Brésil est absent de cet événement, tandis que la Russie et le Ghana participent pour la première à la FILDA, dont les installations s'étendent sur près de trois hectares.

Le Portugal, le plus grand participant traditionnel à la FILDA, est représenté par 25 entreprises, alors que lors de l'édition précédente (2017) elles étaient à peine 16.

Les expositions présentent des services des secteurs de l'Environnement, de l'Electricité et du Pétrole, de l'Agriculture, de la Pêche, de Boisson diverse, de la Banque, de l'Hôtellerie et du Tourisme, de l'Industrie de transformation et extractive, de la Logistique et des Transports, ainsi que des Machines et des Equipements divers.

Diversifier les exportations et substituer les importations en vue d'augmenter les revenus du pays, et mettre à la disposition du marché des produits qui puissent rivaliser avec ceux d'autres pays et aux prix compétitifs, tel est l'objectif du programme économique du gouvernement angolais, a fait savoir le ministre de l'Economie et du Plan, en procédant à l'inauguration de la FILDA.

La Foire constitue donc un des instruments qui permettent d'attirer des investissements capables de contribuer au développement du pays de façon durable, a ajouté Pedro Luís da Fonseca, en présence des membres du gouvernement et du Corps diplomatique en poste à Luanda.