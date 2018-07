Angola: L'Exécutif investit dans la modernisation de la MGA pour la défense territoriale

Luanda — L'Exécutif angolais s'engage sérieusement et progressivement dans la formation et le perfectionnement du personnel de la Marine de Guerre Angolaise (MGA), augmentant la capacité dans la manipulation et l'utilisation de moyens technologiques plus modernes, pour la défense des intérêts nationaux dans les eaux territoriales.

C'est ce qu'a informé le ministre de la Défense Nationale, Salviano Jésus Sequeira, dans un message de félicitations envoyé mardi à l'Angop, à Luanda, à l'occasion du 10 juillet 2018, correspondant au 42e anniversaire de la Marine de Guerre Angolaise

Dans le document, le ministre a indiqué que l'augmentation systématique de la composante technique, gérée par le personnel à des niveaux élevés d'éducation patriotique et de préparation tacite maximise la capacité des forces pour faire face aux menaces dans les eaux territoriales et, en même temps, dans la région des Grands Lacs, pour son importance stratégique.

Le ministre a appelé le personnel de la MGA à continuer à élever davantage les niveaux de discipline, vigilance et de préparation dans a défense de la patrie, reposant sur l'inviolabilité de l'espace maritime angolais, la sauvegarde de l'indépendance et fonctionnement normal des institutions démocratiques.

Dans un autre message de félicitations, le chef d'état-major des Forces armées angolaises (FAA), Egídio de Sousa Santos, a souligné la trajectoire de la Marine de Guerre Angolaise au cours de ses 42 années d'existence.

Selon lui, la MGA est en plein développement et modernisation, en raison de l'importance que l'Exécutif angolais attache à la défense de la souveraineté nationale, à travers la mer et les eaux fluviales, à un moment où le terrorisme international est une menace sérieuse pour la région du golfe de Guinée, où l'Angola est inséré.

« Cependant, malgré les difficultés, le parcours de la MGA contient la marque d'importants bénéfices obtenus dans la formation, la capacitation des cadres à tous les niveaux dans le pays et à l'étranger, ainsi que dans l'équipement progressif des unités navales, avec un équipement moderne et des moyens techniques indispensables au contrôle de la Zone Economique Exclusive, à la prévention et à la lutte contre la piraterie maritime, ses risques et menaces", a-t-il expliqué.

Il a défendu la nécessité de renforcer la vigilance et la combativité afin d'éviter d'éventuels actes illégaux, en gardant à l'esprit que la mer est une source de ressources importantes et représente un important moyen de communication.

La marine a été fondée en 1976 lors de la visite du premier président et fondateur de la nation angolaise, António Agostinho Neto, à la base navale de Luanda, coïncidant avec la fin de la période d'instruction des premiers militaires de la région, après l'indépendance.