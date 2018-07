Angola: Le pays et le Cap-Vert renforcent la coopération culturelle

Cabinda — Les ministres de la Culture de l'Angola et de Cap-Vert, respectivement Carolina Cerqueira et Abraão Vicente, ont réitéré mardi à Cabinda, la nécessité de la consolidation du partage des connaissances et de la coopération entre les deux pays dans divers domaines culturels.

Dans une déclaration conjointe signée par les deux ministres, il y a également la perspective de coopération, dans le cadre de la CPLP, pour la création et le développement du marché commun des arts, la culture et les industries créatives, et la prévision de célébrer chaque année la Semaine de Morna en Angola et Semaine Kizomba à Cap-Vert sur les dates à définir.

La déclaration souligne également la nécessité d'établir un mécanisme d'échange qui favorise le partage d'expériences et de synergies, ainsi que l'échange de connaissances dans des domaines tels que la gestion des musées, la gestion des archives et des bibliothèques, des droits d'auteur et connexes, le développement carnaval et la certification internationale de l'artisanat.

Les deux ministères envisagent également de promouvoir l'échange d'expériences dans le domaine de la réglementation des industries créatives, de collaborer à la création d'un programme de bourses accès à la culture basée sur l'expérience de Cap-Vert.

L'Angola et le Cap-Vert s'engagent à travailler ensemble pour signer le plus tôt possible un nouvel accord de coopération dans les domaines arts, de la culture et des industries créatives, créer un groupe de travail définissant des lignes directrices de la coopération, qui se réunit annuellement et alternativement pour l'accompagnement des programmes exécutifs établis, ainsi que pour assurer la présence régulière d'artistes et agents culturels de divers domaines dans les grands événements organisés par les gouvernements des deux pays.

S'adressant à la presse, la ministre Carolina Cerqueira a déclaré qu'elle entend renforcer la coopération dans le domaine du patrimoine culturel en tenant compte de l'expérience de Cap-Vert et des spécificités que l'Angola souhaite améliorer dans ce domaine.

A cet effet, elle a dit que les bases à court et moyen termes sont ainsi créées pour travailler à la promotion de l'industrie créative et du tourisme culturel.

La ministre a affirmé que la signature des déclarations faisait partie du programme de diplomatie culturelle en pleine harmonie avec la diplomatie politique.

Abraão Vicente a souligné que c'est la première étape pour consolider le nouveau cadre de coopération culturelle entre les deux pays, en renforçant les programmes d'action conjoints.

Il a ajouté que les deux peuples ont des liens et une histoire commune qui les oblige à travailler et à marcher ensemble, en promouvant des actions qui contribuent à la préservation, la diffusion et l'appréciation de la culture des deux peuples.

L'Angola et Cap-Vert ont un accord de coopération dans divers domaines culturels signé en 2002.