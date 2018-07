Congo-Kinshasa: Processus électoral - Valentin Mubake se dit non partant

L'UCPA ne participera donc pas aux élections du 23 décembre et ne présentera pas ses candidats aux différents scrutins tant que la Centrale électorale n'émettra pas des signaux porteurs d'espoirs avec des correctifs nécessaires là où il faut. L'utilisation de la machine à voter ainsi que les 16.6% d'électeurs qui se sont fait enrôler sans empreintes digitales constituent deux faits majeurs pour lesquels Valentin Mubake et ses partenaires politiques redoutent des résultats biaisés qui risquent de sanctionner les prochains scrutins. « L'UCPA constate la volonté évidente d'imposer au peuple congolais le choix entre l'alternance truquée et pas d'alternance du tout et que pour notre regroupement, les deux possibilités font en réalité qu'une », peut-on lire dans le communiqué émis par ce regroupement politique. Pour cette formation , « il n'y a rien de rassurant dans le chemin du pacte avec la tricherie ».

