Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Les travaux de la session extraordinaire s'enlisent

De la loi sur les manifestations publiques, la protection des défenseurs de droits de l'homme, la lutte contre le terrorisme à celle sur l'accès à l'information ainsi que sur les associations sans but lucratif en passant par le projet de loi sur les télécommunications et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, sans oublier la proposition de loi fixant les règles relatives à l'organisation du barreau, rien ne manque pour meubler le temps des députés et sénateurs.

À dix jours de la fin de cette session extraordinaire, le compte est loin d'être satisfaisant et à la hauteur des enjeux. À l'Assemblée nationale, seule la commission politique administrative et juridique tente de faire bouger les lignes. Elle est à pied d'œuvre depuis le 9 juillet pour examiner en seconde lecture la proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus, une proposition de loi adoptée la semaine dernière au Sénat.

L'actuelle session parlementaire extraordinaire donne l'impression de s'enliser de plus en plus alors qu'elle est capitale en raison des matières inscrites à son ordre du jour. Convoquée pour essentiellement permettre aux deux chambres législatives de boucler le processus législatif de certains textes de loi jugés prioritaires au regard de leur contribution à la dynamique électorale, cette session parlementaire semble faire du surplace.

