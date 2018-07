Congo-Kinshasa: PNDS 2016-2020 - Les experts évaluent les résultats à mi-parcours

Le Dr Oly Ilunga a souhaité que l'attention soit portée sur les aspects à prendre en considération pour toute réforme visant à engager une transition vers l'achat stratégique, notamment la gouvernance, la définition du panier de soins et les modalités de paiement des prestataires. Préparée et organisée par le Comité de pilotage du secteur de la santé par l'entremise de sa coordination technique, la revue annuelle se déroule en trois phases, à savoir la phase préparatoire qui a déjà eu lieu, la phase de la revue proprement dite et la phase d'après revue.

Le ministre de la Santé, le Dr Oly Ilunga, a, dans son mot de circonstance, souhaité que les recommandations qui sortiront de cette rencontre ne restent pas lettre morte. Car la faiblesse, a-t-il insisté, réside dans les réalisations de ces recommandations. Le ministre a, par ailleurs, lancé le processus de recadrage pour analyser les gaps programmatiques du PNDS et cibler des actions prioritaires réalistes à très haut impact et en cohérence avec les ressources disponibles dans le pays. Ces ressources devront être mobilisables au cours des cinq prochaines années afin d'accélérer l'atteinte de la couverture sanitaire universelle.

Durant cinq jours, les participants à cette revue placée sur le thème « Redévabilité pour les prestations de qualité dans la vision de la couverture sanitaire universelle » vont évaluer les résultats à mi-parcours du PNDS 2016-2020. Ils auront ainsi à formuler des recommandations pour une mise en œuvre réussie du PNDS au cours des années prochaines et à valider une feuille de route pour la finalisation d'un PNDS intégrant les actions en lien avec les recommandations de l'évaluation à mi-parcours du PNDS 2016-2020 et la stratégie nationale de développement de la RDC.

La revue annuelle vise, d'une part, à contribuer à l'amélioration de la santé de la population congolaise dans le contexte de la lutte contre la pauvreté et, d'autre part, à faire le point de l'état de mise en œuvre des recommandations de la revue 2016. Au cours des assises, il sera aussi question de présenter les performances du secteur de la santé en 2017 et les grandes orientations du Programme national de développement sanitaire (PNDS) actualisé en référence aux différents rapports d'évaluation.

