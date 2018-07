Congo-Kinshasa: Opération de maintien de la paix - Le budget de la MONUSCO réduit de trente-deux millions de dollars

Cependant, une certaine opinion interne redoute que cette coupe budgétaire ne puisse affecter négativement les activités de la Monusco dont le soutien logistique est très attendu en cette année électorale. En effet, l'on se rappelle ce qu'a été son apport lors des élections de 2006 et de 2011 dans la sécurisation des sites électoraux ainsi que dans l'acheminement, via sa flotte aérienne, des kits électoraux dans des zones réputées inaccessibles. Ce qui relance la sempiternelle problématique quant à l'opportunité du départ de la Monusco de la RDC qui a encore tout à gagner de la présence des troupes onusiennes muées en forces de dissuasion dans certains coins du pays où l'autorité de l'État est souvent mise à mal par les forces négatives.

« Si le processus politique et électoral en cours se passe bien, normalement on ne devrait plus rester très longtemps au pays. Ça fait plusieurs années déjà qu'on se prépare à cela. Donc, il est normal qu'on soit dans une logique de diminution de nos ressources plutôt que dans celle d'augmentation, puisque nous sommes dans une logique de départ prochain », a-t-elle ajouté.

En effet, il a été constaté que la plupart de ces missions engloutissent d'énormes fonds sans que les objectifs qui leur sont assignés ne soient forcément réalisés. La Monusco, en tant qu'opération de maintien de la paix la plus importante de l'ONU en matière de ressources tant humaines que financières, n'a pas échappé à cette nouvelle donne imposée par les États membres et qui a pris effet depuis le 1er juillet.

La Mission des Nations unies au Congo (Monusco) et d'autres missions de maintien de la paix de l'ONU éparpillées à travers le monde devront dorénavant travailler avec des ressources financières revues à la baisse. Telle est la nouvelle politique mise en place par les États membres des Nations unies, laquelle politique s'inscrit dans une démarche d'optimisation des ressources et de redevabilité.

