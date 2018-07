Cote d'Ivoire: Prolifération d'actes de violences - La CNDHCI invite le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires...

La CNDHCI appelle l'attention du Gouvernement sur ces actes de violences et l'invite à prendre les dispositions nécessaires pour garantir le respect des droits à la sécurité, à la vie, à la paix de toutes les populations. Elle l'exhorte également à mener toutes les enquêtes en vue de situer les responsabilités et sanctionner les auteurs.

La CNDHCI se félicite de la réaction des autorités administratives et judiciaires qui a permis de circonscrire ces violences et d'arrêter plusieurs individus.

Le samedi 7 juillet 2018, à Korhogo, dans la région du Poro, une réunion politique organisée par le mouvement dénommé Rassemblement pour la Côte d'Ivoire (RACI), a donné lieu à un affrontement entre groupes de jeunes et occasionné un mort et de nombreux blessés ;

Le 24 juin 2018, les villages de Zénasso1 et Kodiaga dans la région de la Bagoué, se sont affrontés à la machette et à l'arme à feu pour le contrôle et l'exploitation d'un bas-fond, occasionnant au moins trois (3) morts et 17 Blessés ;

