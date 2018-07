Burkina Faso: Procès du putsch Koussoubé et les trois camps du RSP

Il s'agit de l'attentat dans le but de renverser un gouvernement et enlèvement du gouvernement de la transition, auteur et/ou complice de meurtre, coups et blessures, dégradation de biens et incitation à commettre des actes contraires à la discipline militaire. L'intéressé a déclaré reconnaître partiellement les faits qui lui sont reprochés.

Sur ce point, la défense de Eloi Badiel, maître Bali Baziémo a soulevé une exception. Pour lui, l'expert qui a procédé à l'analyse des transferts d'argent via les réseaux de téléphonie n'était inscrit sur aucun tableau des cours et tribunaux du Burkina à ce titre. Son rapport devait, de ce fait, être accompagné d'un procès-verbal de prestation de serment.

