Cote d'Ivoire: Conférence sur le PNDES - La transformation agro-sylvo pastorale en discussion

A l'occasion, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo, Pierre Laporte avait indiqué que les objectifs du groupe de la Banque mondiale et ceux du Plan national de développement économique et social (Pndes) sont concordants. Et de préciser que ce cadre contribuera à accélérer la transformation structurelle du Burkina Faso.

Par ailleurs, cette conférence sera l'occasion pour les conférenciers d'échanger sur les principales réalisations du Pndes et les réformes en cours pour améliorer la gouvernance économique et institutionnelle ainsi que le climat des affaires.

Et aux dires du ministre en charge de l'Economie, Hadizatou Rosine Sori/Coulibaly, le secteur agro-sylvo-pastoral occupe 86% de la population totale et fournit environ 45% des revenus des familles rurales mais sa contribution à la création de la richesse nationale demeure très faible.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.