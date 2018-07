Cote d'Ivoire: Inclusion financière - OMCI lance sa carte de retrait et de paiement Visa

La carte de retrait et de paiement Orange Money Visa sera commercialisé à compter du 17 juillet 2018.

L'annonce a été faite, ce mardi 10 juillet 2018, à Abidjan-Cocody lors de la présentation officielle de ce nouvel outil d'inclusion financière.

« En introduisant cette innovation, nous confirmons notre engagement à offrir des services dignes de confiance aux standards internationaux », a indiqué Jean Marius Yao, directeur général d'Omci. Ce nouvel outil de retrait et paiement, a-t-il dit, est une première en Côte d'Ivoire et répond aux attentes des clients.

« Cette carte permettra aux clients Orange Money Côte d'Ivoire (Omci) de 21 ans et plus de réaliser plusieurs opérations en Côte d'Ivoire et dans les pays de la zone Uemoa », a-t-il assuré.

Et de préciser qu'elle permettra de régler les achats dans les magasins et points de ventes équipés d'un terminal de paiement électronique (Tpe), d'effectuer des achats en ligne. Cette de carte permettra surtout à son détenteur de retirer de l'argent dans les guichets automatiques de banque (Gab) du réseau Visa.

Pour le directeur général Visa Afrique de l'ouest et centrale, Ismahill Diaby, cette carte de retrait et de paiement bénéficie de toute la technologie et de l'interconnexion sur la plateforme Visa. Il faut signaler que la présentation de cette carte a été faite en partenariat avec la Banque atlantique (Baci).

D'ailleurs Mamadou Koné, directeur du pôle finance et supports, représentant le directeur général de la Baci, a souligné l'intérêt de ce partenariat stratégique. « Cela traduit la volonté de la Baci de proposer sur son marché des produits financiers innovants affichant son engagement en faveur de l'inclusion sociale et l'émergence des classes moyennes », a-t-il expliqué.

Le détenteur de la carte dispose d'un million de distributeurs dans le réseau Visa pour faire ses opérations. Omci, a révèle son directeur général, Jean Mais Yao, ce sont environ 15 milliards de FCFA de transaction par jour.