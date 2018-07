Cote d'Ivoire: 7 femmes dont une secrétaire d'État dans le nouveau gouvernement

Le Secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, a rendu publique la liste du nouveau gouvernement ce mardi 10 juillet 2018. Sur 36 ministres, l'on compte sept (7) femmes dont une secrétaire d'Etat.

Il s'agit de Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale ; Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement ; Anne Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité ; Raymonde Goudou-Coffie, ministre de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public.

Au poste du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Ly-Bakayoko et enfin Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté.

Une autre femme fait son entrée. Il s'agit d'Aimée Zébéyoux, Secrétaire d'Etat auprès du Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme, chargée des Droits de l'homme.

Notons que le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 11 juillet.