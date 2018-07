Cote d'Ivoire: Tabagisme - Les femmes fument « de plus en plus »

Six mois plus tôt, le Burkina Faso inaugurait un centre de sevrage au tabac, le premier du genre dans la sous-région ouest africaine afin d'apporter une assistance aux fumeurs désirant arrêter.

En 2009, l'Aconta avait révélé que 7% des filles de 13 à 15 ans avaient déjà fumé des cigarettes et de préciser qu'aujourd'hui, les chiffres ont largement évolué. Consciente des effets du tabac sur la femme en particulier notamment sur la stérilité et reproduction, cette organisation de la société civile a outillé une quarantaine de femmes leaders d'associations féminines dans l'optique de contrer ce phénomène.

Sévissant depuis quelques temps dans le milieu scolaire, l'Aconta a indiqué au cours d'un atelier le 28 juin dernier que le tabagisme a un visage de plus en plus un visage féminin dans la société burkinabè.

