Ile Maurice: MMM - Le Dr Pavaday annonce-t-il une vague de démissions ?

La décision aurait été prise de créer une deuxième régionale dans le but de contrecarrer la bande à Steven Obeegadoo. La direction des Mauves ne reconnaît pas l'élection de Selvi Ramen et de Dominique Soopramanien au comité central. Ils avaient d'ailleurs été interdits d'accès lors de l'élection du BP.

Plusieurs membres de la régionale avaient réuni la presse pour exprimer leur indignation face à cette situation. Au n°17 (Curepipe- Midlands), le MMM a déjà pris les devants. La réorganisation et la «relance» du comité ont été confiées au Dr Satish Boolell et à Motee Ramdass.

La députée soutient qu'elle n'est pas aigrie de n'avoir pas été choisie. Or, un point de non-retour a-til été franchi entre Danielle Selvon et le MMM ? Elle affirme avoir pris un temps de réflexion. Elle annoncera par la suite si elle démissionnera du parti.

L'ancienne élue du Mouvement socialiste militant (MSM) se dit aussi déçue de l'attribution des postes de responsabilité. Selon elle, le parti n'a pas respecté ses engagements car il avait promis du renouveau. «C'est ma liberté de penser et je ne compte pas me taire.»

