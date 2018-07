Gabon: Réformes gouvernementales - La Coalition pour la nouvelle République (CNR) jette de l'huile dans le feu

Ils estiment que la difficile situation actuelle du pays provient d'une mauvaise appréciation des affaires. La création des agences qui ont remplacé les services compétents des ministères, le passage des effectifs de la fonction publique de 63.895 agents en 2010, à 90.000 agents en 2016, occasionnant une explosion de la masse salariale qui passe de 350 milliards de francs CFA en 2009, à plus de 700 milliards de francs CFA en 2016, l'organisation des deux Coupes d'Afrique des Nations (CAN) en moins de Cinq ans qui ont englouti 863 milliards, des forums de la NYFA, des concerts en Europe, des courses des bateaux et des carnavals, la constitution d'un important parc automobile de luxe, la collection de plusieurs aéronefs dont un de type Boeing 777, l'acquisition des hôtels particuliers en Europe et ailleurs dans le monde, voici autant d'éléments qui ont alourdi les charges de l'Etat, dénoncent-ils.

