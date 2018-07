Mali: Les associations du centre du pays marchent pour réclamer la paix

Dans la région de Mopti, les incidents sécuritaires liés à la présence de groupes armés et aux tensions intercommunautaires ont augmenté, explique les manifestants. Ils sont membres de « Sauvons Mopti », la seule plateforme qui regroupe notamment des représentants de l'ethnie peuls et dogons, selon Babacar Cissé. « Si un Peul meurt à Mopti, c'est Mopti qui perd. Si un Dogon meurt à Mopti, c'est Mopti qui perd », résume-t-il.

A l'appel de la plateforme « Sauvons Mopti », quelques centaines de personnes ont manifesté dans les rues de la capitale Bamako. Ils dénoncent la dégradation de la situation sécuritaire au centre du Mali et l'inaction de l'État. Selon l'ONU, les incidents liés à la sécurité ont augmenté de 200% depuis le début de l'année 2018. Plus de 1 000 incidents ont été enregistrés par la mission de maintien de la paix et des dizaines de personnes tuées dans la région de Mopti ces derniers mois.

