Afrique: Hafez Ghanem, nouveau vice-président de la Banque mondiale pour la Région Afrique

Dakar — L'expert franco-egyptien du développement Hafez Ghanem a été nommé par la Banque mondiale au poste de vice-président pour la Région Afrique, en remplacement de Makhtar Diop, désormais vice-président de la Banque mondiale pour les infrastructures, a appris madi l'APS.

M. Ghanem, qui capitalise "plus de trente années d'expérience", a "pris ses nouvelles fonctions le 1er juillet", signale un communiqué de presse de l'institution parvenu à l'APS.

Le texte souligne qu"'il sera responsable d'un portefeuille régional de plus de 600 projets, pour un engagement total supérieur à 71 milliards de dollars".

"Sous la houlette de M. Ghanem", la Banque mondiale s'engage à poursuivre "son ambitieux programme pour le continent, où elle s'attache à promouvoir une croissance inclusive et réduire la pauvreté en finançant des projets visant à valoriser le capital humain, encourager le développement du secteur privé, accroître la productivité agricole, améliorer l'accès aux infrastructures, renforcer la résilience au changement climatique et promouvoir l'intégration régionale".

Elle promet qu"'une importance particulière sera accordée aux programmes et projets offrant des opportunités d'emploi aux jeunes et promouvant l'égalité entre les sexes". "La Banque mondiale intensifiera également son action en faveur des pays fragiles ou en conflit."

M. Ghanem a "travaillé dans plus de trente pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie centrale, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud-Est".

Avant d'être nommé à ce poste, il était vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et dirigeait à ce titre le programme de l'institution dans la région, soit un portefeuille de projets, d'assistance technique et de financements représentant plus de 13 milliards de dollars.