Ile Maurice: L'armée mauritanienne considérée comme un gage de sécurité

Moustapha Cheikh Taleb Khyar, homme d'affaires, soutient pour sa part que le choix d'un président civil ou d'un militaire démissionnaire de l'armée dépend du peuple dont il faut respecter la volonté. Depuis une dizaine d'années, aucun attentat terroriste n'a été commis en Mauritanie. L'armée a été modernisée et équipée. Le président Mauritanien, au Sahel, est cité comme exemple de fermeté et d'efficacité contre les groupes terroristes.

Cette situation est un frein à l'émergence de la démocratie pour Lo Gourmo Abddoul, juriste universitaire qui ajoute que "les militaires sont au centre du milieu des affaires, dans les rapports administratifs et financiers et sont en partie responsable de la dégradation des efforts de démocratisation de la Mauritanie."

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.