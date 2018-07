Angola: FILDA / 2018 - La foire valorise le tissu entrepreneurial angolais

Luanda — La Foire Internationale de Luanda (FILDA / 2018) permet de valoriser le tissu entrepreneurial angolais et d'attirer des investissements capables de promouvoir le développement durable, a déclaré mardi, le ministre de l'Economie et du Plan, Pedro Luís da Fonseca.

Le ministre intervenait à l'ouverture de la 34e édition, qui se déroule sous le slogan «Diversifier l'économie, développer le secteur privé», dans les locaux de la Zone économique spéciale (ZEE) à Viana.

Il a souligné que, malgré les changements du local de l'exposition (traditionnellement à Cazenga, puis dans la baie de Luanda), le nouveau remplit les conditions d'attractivité des hommes d'affaires et des entreprises, car l'organisation espère avoir une participation de plus de 370 entreprises, dont 260 nationales.

Le gouvernant a considéré la diversification comme un processus de dynamique permanente, sans commencement ni fin.

Il a dit que la Foire, l'échantillon le plus important de l'économie nationale complète 35 ans d'existence.

Le ministre de l'Economie a ajouté que ces foires et échantillons représentent des opportunités de présenter le potentiel économique des pays à travers des expositions et des déclarations sur les secteurs et les activités présentant les meilleures perspectives d'évolution et sur leurs ressources naturelles et environnementales.

Pour le ministre, la FILDA / 2018 a lieu à un moment au cours duquel le plus important instrument de programmation de la politique économique du gouvernement (Plan national de développement 2018-2022) est représenté aux différents acteurs de la société, ce qui peut donner un caractère historique si sa mise en œuvre se traduira par les transformations que les entrepreneurs et les travailleurs souhaitent.

Il a souligné que dans le monde entier, ces événements se produisent, précisément dans le but de présenter un échantillon des réalités économiques des pays respectifs.

"Normalement, les résultats se traduisent par l'établissement de" réseaux "importants entre les entrepreneurs, qui sont souvent connus pour la première fois dans ces événements. Ces liens sont décisifs pour les partenariats d'investissement privés, même dans des cadres très compétitifs.

Il a ajouté que ces échantillons sont également utilisés par les entrepreneurs et les fonctionnaires chargés de concevoir les politiques de développement économique afin d'avoir une image actualisée des vecteurs les plus importants de la concurrence et de la compétitivité nationale et internationale.

Dans cette édition, promue par le Ministère de l'Economie en partenariat avec la société Eventos Arena, la Russie et le Ghana participent pour la première fois, alors que le Brésil est le grand absent de l'événement qui abrite 69 pour cent des entreprises nationales. La plus grande participation étrangère appartient au Portugal, avec 25 exposants, contre le 16 de l'édition de 2017.