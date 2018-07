Afrique: Zone libre échange - Vera Songwe prie le Nigéria de rejoindre la ZLECA

«Nous devons passer à la diversification. La transformation économique est importante et la diversification économique est encore plus importante», indique Vera Songwe.

«Le reste du monde nous observe et ils ne sont pas indifférents à ce que l'Afrique se rassemble en tant que puissance économique. C'est vraiment ce que voulait le professeur Adedeji, que l'Afrique se retrouve finalement à la table des négociations avec 1,2 milliard de personnes et dise que c'est ainsi que l'Afrique veut négocier», mentionne Songwe.

Lors du récent Sommet de l'Union africaine à Nouakchott, la capitale de la République islamique de Mauritanie, l'Afrique du Sud, la Namibie, la Sierra Leone, le Lesotho et le Burundi ont rejoint les 44 pays déjà signataires de la ZLECA, qui vise entre autres, à créer un marché continental unique pour les biens et services, favorable ainsi au commerce entre les pays africains.

La Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique (CEA), Vera Songwe exhorte, en ce jour, le Nigéria à adhérer au mouvement de l'Accord de libre-échange continental africain (ZLECA) après des consultations appropriées et offre l'appui de la CEA pour l'aider à se joindre à l'Afrique du Sud et aux 48 autres pays déjà signataires de la ZLECA.

