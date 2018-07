Algérie: Administration de la santé - Hasballaoui plaide pour la nomination d'un "encadrement qualifié"

Le ministère rappelle que "la nouvelle loi sanitaire adoptée par les deux chambres du parlement et en instance de promulgation, contient d'importantes innovations en matière de gestion, dont la mise enoeuvre nécessitera un encadrement au fait du management hospitalier moderne et des nouvelles formes de gestion financière".

Selon la même source, cette instruction "donnera à l'administration sanitaire locale la possibilité d'avoir un encadrement qualifié pour améliorer la gestion et seconder efficacement les directeurs des établissements qui pourront mieux se consacrer à leur mission première qui est de veiller à la production de soins de qualité" et "ouvrira aussi aux cadres universitaires justifiant d'une certaine ancienneté de nouvelles perspectives de progression".

"A l'issue des trois rencontres organisées avec les directeurs de la santé et de la population des 48 wilayas du pays, et sur la base d'un état des lieux faisant ressortir l'existence de plusieurs centaines de postes supérieurs occupés par des faisant fonction au niveau de l'encadrement de l'administration locale de la santé, le Pr. Mokhtar Hasbellaoui a donné instruction aux directeurs de la santé et aux directeurs généraux des centres hospitalo-universitaires (CHU) pour faire des propositions de nomination des cadres remplissant les conditions statutaires requises", indique un communiqué du ministère de la Santé.

Alger — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a incité mardi les responsables de son secteur à faire des propositions permettant la nomination d'un "encadrement qualifié" à même d'améliorer la gestion des établissements et des structures de la santé.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.