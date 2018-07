Seychelles: La nouvelle politique d'investissement vise la transparence et modernise le cadre juridique

La politique d'investissement favorise également la croissance durable et l'emploi, l'intégration de la technologie scientifique et de l'innovation ainsi que la poursuite de normes élevées de prestation de services.

"Ayant rejoint la zone de libre échange, cela nous donne l'opportunité de commercer avec les pays d'Afrique continentale et de puiser dans les sources de matières premières pouvant être transformées localement et ensuite exportées.

"Nous avons mené des consultations sur Mahé, Praslin et La Digue, dans une série de 13 à 14 réunions avec différents groupes de discussion. Nous voulions trouver un terrain d'entente pour tout le monde et avons obtenu une bonne participation », a déclaré M. Nalletamby.

"Dernièrement, nous avons beaucoup entendu parler d'investissement et de facilité de faire des affaires. Si nous voulons que notre économie se développe, il est important d'avoir un bon environnement où les gens avec les moyens et les installations mis à disposition ont la possibilité d'investir », a déclaré Mme. Pillay.

En outre, il promeut les meilleures pratiques et normes internationales en matière d'investissement et encourage les investisseurs à respecter l'environnement et la cohésion socioculturelle du pays.

La politique est menée par quatre principes essentiels. En plus d'avoir un environnement propice et transparent pour attirer les investissements, il cherche à moderniser le cadre juridique de l'investissement.

