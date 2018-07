Algérie: Les nouvelles villes et les grands pôles urbains bénéficieront d'une prise en charge effective

Le ministre a posé, à l'occasion, la première pierre du projet de réalisation du siège d'une brigade territoriale de la gendarmerie au pôle urbain Kalitoussa, dans la commune de Berrahal, et posé la première pierre d'un projet de construction d'un CEM, avant d'inspecter à Draâ Errich les chantiers d'un CEM, d'un groupe scolaire et des logements.

Inspectant les chantiers des ensembles résidentiels et équipements de cette nouvelle ville devant accueillir ses premiers habitants "avant la fin de l'année 2018", le ministre a insisté sur l'exécution, en parallèle, des travaux d'aménagement extérieurs et l'encouragement des jeunes à lancer des activités vitales pour la vie quotidienne des habitants.

Il a exhorté également les responsables des divers projets d'habitat et d'équipements publics de faire de la nouvelle ville de Draâ Errich "un modèle de ville écologique et intelligente", notamment en matière d'exploitation de l'énergie, la récupération de l'eau et la gestion des espaces verts.

Annaba — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé mardi à Annaba que la gestion des nouvelles villes et des grands pôles urbains constitue, pour son département, "une grande priorité qui bénéficiera d'une prise en charge effective".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.