Algérie: La DGF prévient contre de "grands" risques d'ncendie de forêt

La colonne mobile régionale lancée à Bouira est doté de huit véhicules d'intervention et de 24 agents. Elle couvrira les wilayas de Médéa, Tipasa, M'Sila, Bordj Bou Aréridj en cas d'incendie, et effectuera ses premières interventions avant de faire appel aux unités de la Protection civiles, qui les assistent dans le cadre d'un dispositif mis en place jusqu'au mois de novembre prochain, a expliqué le même responsable à la presse.

M.Mahmoudi est, lors de sa visite de travail dans la wilaya de Bouira, revenu sur l'installation de la colonne mobile régionale à Bouira, expliquant que cette wilaya disposait d'un très grand massif forestier notamment le parc national du Djurdjura. " A Bouira, il y a un très grand massif forestier que nous devons préserver et protéger, donc cette colonne sera efficace et interviendrait aussi dans les wilayas limitrophes en cas d'incendies", a souligné le directeur général des Forêts.

