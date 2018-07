Tunisie: «La vitalité du cinéma de la rive sud de la Méditerranée»

Le Festival Manarat organise une discussion autour de la vitalité du cinéma de la rive sud de la Méditerranée entre Charles Tesson (Semaine de la critique Cannes/Aide aux cinémas du monde), Nabil Ayouch (producteur et réalisateur), Jacques Fieschi (scénariste-réalisateur) et Christophe Leparc, directeur du Festival CineMed et secrétaire général de la Quinzaine des réalisateurs, le jeudi 12 juillet, de 11h00 à 13h00, à La Marsa.

La présence de plus en plus remarquée des films du Sud de la Méditerranée, aussi bien dans les grands festivals internationaux (cinq films étaient au programme des différentes sections de la dernière session du festival de Cannes) que sur les écrans laisse penser qu'un vent de renouveau souffle sur ces cinématographies.

Si les révolutions arabes ont eu un effet indéniable dans cette nouvelle dynamique en libérant une parole longtemps confisquée, d'autres éléments semblent avoir concouru à l'émergence d'une nouvelle approche combinant une forte personnalité visuelle à des préoccupations thématiques ancrées dans l'actualité sociale et politique locale...

Cette rencontre veut s'interroger sur les conditions de cette vitalité et de sa pérennisation...

Les nouveaux modèles économiques avec l'implication de plus en plus grande d'opérateurs indépendants explique-t-elle ce renouveau ?

L'importance accordée à l'écriture du scénario a-t-elle apporté plus de force aux récits ou les a-t-elle adaptés à la «qualité internationale» ravivant ainsi le débat sur les spécificités et les singularités ?

Les programmateurs du Nord (festivals et télévisions) privilégient-ils certaines thématiques et une certaine image «stéréotypée» ?

Evoluons-nous vers des cinématographies à deux vitesses : l'une produite pour le grand public local et l'autre pour les niches cinéphiliques du Nord ?

Ce sont à ces questions que les participants à ce panel, tous impliqués à divers niveaux de la création et de la promotion du cinéma du sud de la méditerranée, essaierons d'apporter des éléments de réponses et d'ouvrir des perspectives de réflexion...

Critique et historien du cinéma, Charles Tesson a été rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma de 1998 à 2003. Il est spécialiste d'Abbas Kiarostami et du cinéma asiatique. Il enseigne l'histoire et l'esthétique du cinéma à l'Université Paris III.

En 2011, il est nommé délégué général de la Semaine de la critique du Festival de Cannes. Il est depuis 2017 à la tête de l'Aide aux Cinémas du monde (ACM).

Jacques Fieschi est un des scénaristes les plus brillants du cinéma d'auteur français, il a collaboré entre autres avec Claude Sautet, Olivier Assayas, Anne Fontaine et depuis plusieurs années avec Nicole Garcia.

Il a réalisé en 2006 «La Californie» présenté au Festival de Cannes (Un Certain regard) et est l'auteur de 2 ouvrages «L'homme à la mer» (Prix Albert-Camus - 1991) et «L'éternel garçon».

Jacques Fieschi forme également de jeunes auteurs d'Afrique subsaharienne, du Maghreb et du Moyen-Orient dans des Ateliers d'écriture.

Nabil Ayouch est réalisateur et producteur franco-marocain.

Il est membre de l'Académie des Oscars, de l'Académie des Césars et l'un des fondateurs de l'Arab Film Academy. Il a réalisé plusieurs longs métrages comme "Much Loved" sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en 2015.

Christophe Leparc travaille pour des festivals de cinéma depuis 1990, spécialisé dans l'organisation et la programmation de manifestations et festivals de cinéma : il a notamment travaillé pour le Festival de films de femmes de Créteil. Il rejoint le Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier, CineMed en 1994 où il travaille en tant que programmateur et responsable de rétrospectives.

De 2000 à 2007, il travaille pour la Semaine de la critique à Cannes, en tant que coordinateur. Il rejoint la Quinzaine des réalisateurs en 2007 en tant que secrétaire général. En 2016, il est nommé directeur du CineMed.