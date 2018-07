Tunisie: Et la nourriture spirituelle ?

Interrogé sur la véracité de ces montants, le directeur de «Carthage» n'a pas dissimulé son courroux : «D'abord, ces chiffres sont faux, car ces coûts ne concernent pas uniquement les cachets des deux chanteurs mais englobent tous les frais de séjour, les impôts, etc. Cela sans compter que la dévaluation du dinar gonfle les prix. Et si on se mettait à faire des calculs d'épicier, qu'on arrête alors d'investir dans la culture et qu'on se débarrasse de toutes les manifestations culturelles entre JCC, JTC, JMC et autres. N'est-ce pas là la somalisation en marche?».

Et d'ajouter : «Voilà comment on détruit l'Etat, en menant des attaques en règle contre toutes les institutions économiques, sociales, culturelles, sportives, éducatives, sécuritaires et j'en passe».

Il est vrai que la culture demeure ce parent pauvre dont on peut se passer en cas de crise financière, de guerres et autres marasmes économique et social.

Car, est-il normal de s'offusquer de l'importation de productions culturelles alors qu'on reste de marbre devant l'énorme importation de biens de consommation dont certains sont fabriqués sous nos cieux, tandis que d'autres relèvent du simple luxe, donc du superflu ?

Or, tout le monde le sait, l'être humain a autant besoin de nourriture terrestre que de nourriture spirituelle.

«Notre critère : la qualité»

Ceux qui ont mené cette campagne de boycott, sur les réseaux sociaux, reprochent à la direction du festival d'inviter toujours les mêmes artistes que sont Majda Erroumi et Kadhem Essaher. Ce à quoi Mokhtar Rassaâ répond : «On ne sait plus sur quel pied danser si on programme, par exemple, Lotfi Bouchnaq, des voix s'élèveront pour crier, «pourquoi toujours lui», et c'est la même chanson qui revient quand on choisit d'autres artistes d'ici ou d'ailleurs.

Or, notre seul critère n'est autre que la qualité. Qui peut mettre en doute les qualités intrinsèques du «Kaiser de la chanson arabe» qui chante des poèmes de grands poètes, tels Nizar Qabani, Karim Al Iraqui, Talel Errachid ainsi que de la soprano libanaise qui chante également Qabani, Derouiche et autres poètes importants? Qui peut mettre en doute la qualité de leur voix et de la musique qu'ils interprètent? Ces artistes ont leur public, leurs fans et même des associations qui demandent leur programmation. Ils ne viennent pas de nulle part, ils ont fait leur preuve sur la scène arabe et même mondiale grâce à la qualité de leur art et à leur engagement».

Bref, pour le directeur du Festival international de Carthage, le programme qu'il a concocté est le fruit d'une vision consistant à se soucier de la qualité, en programmant des artistes confirmés mais aussi de faire découvrir au public de jeunes artistes qui connaissent actuellement le succès.

La culture coûte de plus en plus cher et le budget de «Carthage» n'est que de 3 millions de dinars environ, dont 1 million provenant des sponsors. Que dire, alors, des festivals de moindre envergure que Carthage !

C'est pourquoi on ne peut plus continuer à naviguer à vue concernant les festivals en particulier et la culture en général, selon Mokhtar Rassaâ, qui regrette que «depuis plusieurs années déjà, nous n'avons pas défini une réelle politique culturelle, un vrai projet de société et une vision du monde claire et nette. Dans le passé, Chedly Klibi a été appelé par Bourguiba pour revisiter et valoriser les œuvres des grands penseurs tunisiens dont Ibn Khaldoun et autres réformistes du XIXe et XXe siècles, tout en misant sur le théâtre et le cinéma, etc. Ailleurs, en France, Mitterrand a fait appel à Jack Lang pour réaliser de grands projets culturels, tels la Pyramide du Louvre, la Bibliothèque nationale de France et l'Arche de la Défense.

Comment, donc, développer la culture et les arts avec un budget dont le taux ne dépasse pas 0,79% du budget total de l'Etat? Dans une société où certains adoptent les idées extrémistes de «Daech», il faut que l'Etat donne, plus que jamais, l'importance et la place méritées à la culture».

Ainsi, misons, donc, sur la culture, surtout au moment où le terrorisme a encore frappé dimanche dernier, venant nous rappeler que ce n'est que par l'éducation et la culture, notamment, qu'on peut triompher des adeptes de la «culture de la mort».