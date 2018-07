Tunisie: Echos de la Bourse

Les investissements en portefeuille titres d'investissement (essentiellement des fonds gérés en capital risque) ont enregistré une progression de 50% totalisant 18 MDT contre 12 MDT en 2016. Limités jusqu'en 2016 à 3,3 millions de dinars et constitués principalement des avances et acomptes reçus des clients dans le cadre des contrats Ijara, les dépôts de la clientèle passent en 2017 à 103,7 MDT.

En effet, l'année 2017 a été marquée par la collecte pour la première fois des ressources sous forme de dépôts à vue et comptes d'épargne respectivement, de 63,8 et 22,1 MDT. Les autres ressources de la clientèle composées d'emprunts bancaires et obligataires s'élèvent à 77 MDT contre 99,6 MDT fin 2016. Ce type de ressources se contracte progressivement, compte tenu de la transformation de l'établissement de crédit en banque islamique.

Le PNB de la Banque s'est apprécié en 2017 de 0,57 MDT, à 17,21 MDT, tiré par la progression de la marge sur commissions de 0,55 MDT. Les revenus du portefeuille titres ont baissé de 0,2 MDT, alors que la marge et revenus assimilés, principale source de revenus de la banque, n'ont augmenté que de 0,22 MDT. La structure du PNB de la banque reste dominée par la marge et revenus assimilés représentant 92,9% du PNB et constitués principalement des revenus Ijara.

Par ailleurs, les charges opératoires (hors amortissements) ont culminé de 141 % à 13,5 MDT, et ce, en raison de l'accroissement des charges générales d'exploitation de 128% suite à l'extension du réseau des agences et l'accroissement des frais de personnel de 146% suite au renforcement des ressources humaines de la banque par le recrutement d'experts métiers.

Cellcom : La société a subi une perte nette en 2017 de 1,2 MDT contre un bénéfice de 981 mille dinars en 2016. Le chiffre d'affaires a ainsi régressé de 21% en 2017 pour s'établir à 35,7 MDT contre 45,3 MDT en 2016. Les charges d'exploitation sont passées de 42,7 MDT en 2016, à 35,8 MDT en 2017 soit une baisse de 17,2%. Le résultat d'exploitation a chuté de 85% pour s'établir à 388 mille dinars contre 2,5 MDT en 2016. Les charges financières ont été impactées par la dépréciation du dinar tunisien face à l'euro, elles ont atteint 1,66 MDT en 2017 contre 1,12 MDT en 2016.

Tunisair : La compagnie a tenu une réunion consacrée au plan de redressement de Tunisair (2018-2020), le 2 juillet 2018. Tunisair a réalisé en 2017 une croissance de 17,1% du nombre de passagers transportés et un chiffre d'affaires de 34,22%, elle a également constaté une croissance de sa part de marché sur les aéroports tunisiens, de 39,8% en 2016 à 41,7% en 2017.

La compagnie table pour 2018 sur une croissance de 8,3% de son trafic passagers comparé à l'exercice précédent, sachant qu'au 30 juin, la croissance a atteint 10,5% par rapport au premier semestre 2017.