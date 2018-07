Tunisie: Un TIC Center à Zarzis

Une convention de partenariat a été signée, le 6 juillet, entre le Parc des activités économiques de Zarzis et le Pôle technologique Al Ghazala. L'objectif de cette convention est la poursuite de la réalisation du projet de centre technologique spécialisé dans les télécommunications et l'informatique et la qualité des services "TIC Center". Ce projet qui débutera en octobre prochain coûtera 2,2 MDT. Les travaux s'étenderont sur trois ans.

Selon le ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, la convention signée devra permettre au Pôle technologique Al Ghazala d'accompagner les différentes étapes du projet au niveau de l'assistance technique et du suivi des travaux d'architecture. Il s'agit aussi de soutenir la réalisation des programmes commerciaux et de l'organisation de cycles de formation au profit des employés du Parc des activités économiques de Zarzis afin de développer leur compétence dans le domaine technologique.

Forte valeur ajoutée

La même source indique que le projet vise à en attirer de nouveaux dans le secteur des Technologies de l'Information et de la Communication à forte valeur ajoutée et mettre à disponibilité des espaces spécialisés et aménagés. L'objectif est également de créer des postes d'emploi pour les hautes compétences, le renforcement de la rentabilité du Parc des activités économiques de Zarzis, la création d'une dynamique économique dans le Sud à travers la mise en place d'un centre informatique avancé et l'attraction des compétences dans ce domaine.

On précise que ce nouveau projet totalement exportateur comportera 32 bureaux aménagés avec des moyens de communication modernes. On prévoit qu'il pourra créer 400 postes d'emploi comme première étape.