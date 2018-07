Tunisie: Les grandes villes aux mains d'Ennahdha

Toutefois, la présidence des conseils municipaux n'est pas un poste de toute puissance. Bien qu'ils disposent de prérogatives qui leur sont propres, il ne faut pas oublier que les conseils municipaux sont, tout comme le parlement, une mosaïque de plusieurs partis. A l'occasion des élections des maires, des alliances, parfois improbables et contre-nature, se sont formées. Dans la quasi-totalité des municipalités, les listes victorieuses ont dû piocher des voix à gauche et à droite pour parvenir à la majorité.

Quant à Nida Tounès, deuxième parti vainqueur des élections municipales de mai dernier, il obtient la présidence du conseil dans 8 grands chefs-lieux, à savoir Béja, Le Kef, Siliana, Nabeul, Sousse, Kasserine, Sidi Bouzid et Gafsa. Mais dans ces villes, le parti Ennahdha est également présent et de manière forte, ce qui le rend, bien évidemment incontournable dans tout mécanisme de prise de décision. Ce qui reste des grandes municipalités revient principalement à des indépendants, à l'instar de l'Ariana, gagnée par Fadhel Moussa ou encore Monastir récupérée par la liste indépendante Inek Ala Bledek.

