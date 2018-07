Tunisie: L'ARP aux côtés des institutions sécuritaire et militaire

«Les tentatives désespérées du terrorisme ne feront que renforcer la détermination des institutions de l'Etat à en tarir les sources et à éradiquer les groupes terroristes égarés», a souligné l'ARP dans une déclaration dont lecture a été donnée à la suite des interventions des députés lors d'une séance plénière consacrée à l'attaque terroriste de Ain Soltane à Jendouba.

Les tentatives des groupes terroristes cherchant à semer la panique et menaçant le modèle de société du peuple tunisien sont vaines face à l'unité des rangs des Tunisiens et au courage et à la bravoure des forces porteuses d'armes, tous corps confondus, souligne la déclaration.

L'ARP appelle également les Tunisiens à faire prévaloir l'intérêt national, à resserrer les rangs et à privilégier l'unité nationale face aux défis qui se posent, affirmant l'engagement à continuer à s'acquitter pleinement de son rôle et à renforcer les moyens des institutions sécuritaire et militaire dans tous les domaines.

L'ARP a salué la mémoire des membres de la Garde nationale tombés dans l'attaque de Ain Soltane et présenté ses condoléances à leurs familles et à tout le peuple tunisien.