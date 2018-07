Tunisie: XXe Université d'été sur l'organisation des nouveaux modes de travail

Cette manifestation se propose d'étudier les nouveaux modèles managériaux qui se sont imposés actuellement suite aux mutations et transformations politiques, sociologiques et économiques sur le plan des entreprises et qui peuvent servir de remèdes à la démobilisation des équipes en adoptant de nouvelles façons de travailler et de manager. On indique également que de nouveaux dispositifs organisationnels ont été adoptés et ont impacté l'environnement sans oublier pour autant le rôle de la révolution digitale avec ses outils digitaux, les nouveaux modes de formation, etc.

Selon les organisateurs de l'événement, l'innovation permanente devient le principe structurant et pousse les gestionnaires des ressources humaines à s'interroger à ce sujet et à relever les défis de la performance des entreprises dans lesquelles ils évoluent. Ainsi, cette XXe Université d'été se focalisera sur la présentation de l'état des lieux des modes de travail actuels dans les entreprises et le changement de paradigme, les nouveaux métiers, nouveaux modes de collaboration, télétravail, équilibre vie professionnelle-vie privée, etc.

Il s'agit également d'étudier les nouveaux modes de communication et réseaux sociaux d'entreprise ainsi que les nouveaux modes de formation, de renforcement des capacités des collaborateurs et développement personnel et coaching. Le nouveau contrat social sera aussi abordé en étudiant les nouvelles synergies avec les partenaires sociaux, Université et écoles, clustering d'entreprises, ainsi que les différentes déclinaisons de la Responsabilité sociale des entreprises.