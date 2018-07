Afrique du Nord: Le temps où la Tunisie surfait sur la vague textile

De la production artisanale à l'utilisation du coton et des fibres analogues au jute, l'ouvrage de Hachemi Habib Kooli met en exergue le développement de l'industrie textile en Europe et en Tunisie depuis l'époque beylicale jusqu'à l'année 2017, et préfère laisser parler les chiffres quand il s'agit de révéler les difficultés que connaît ce secteur en raison de l'augmentation du taux d'exportation et le marché parallèle.

L'auteur du livre nous plonge dans le monde passionnant de l'industrie textile qui a boosté l'économie tunisienne, notamment dans les années 70 après la parution de la loi d'avril 1972 à l'époque de Hédi Nouira qui a constitué un tournant et a permis le retour des investisseurs étrangers en Tunisie. Il s'arrête sur des moments forts de l'histoire du textile ponctuée de la croissance des industries textiles dans toutes les régions du pays et la création de l'Utica qui fut d'un grand apport au développement de ce secteur.

