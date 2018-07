Gabon: Lozo Avenir - Une association au service de l'éducation en milieu rural.

« Pour bien écrire, il faut avoir lu ceux qui ont bien écrit » répond Voltaire lorsqu'on lui demande comment fait-il pour bien écrire ? C'est dans cette optique que s'inscrit l'Association Lozo Avenir.

Contribuer à instruire, participer à l'épanouissement intellectuel des Gabonais en zones rurales reste un des objectifs que vise Lozo-Avenir. Cette association apolitique œuvre pour le bien être des élèves pour leur savoir. Après avoir obtenu le soutien du Radisson Blu et bien d'autres appuis, ladite association se lance dans un projet en faveur des établissements primaires en zone rurale : « Ecoliers de nos Villages ». Ce projet vise à déplacer le livre vers les enfants scolarisés en zone rurale et à dominante rurale. C'est ce qui a été fait le week-end du 07 juillet dernier dans la province de la Nyanga.

« Ecoliers de nos Villages », c'est l'un des projets phares de l'Association Lozo Avenir. Ce projet vise à déplacer le livre vers les enfants scolarisés en zone rurale et à dominante rurale. Après s'être attelée à la construction en un lot de 1000 livres, y compris dictionnaires et Bescherelle, acquis grâce aux dons du Radisson Blu et à l'Association française AGLE, Lozo-Avenir a fini par réaliser son projet phare pour les 5 années à venir.

Pour cette première phase, l'équipe est allée à Bamboro(Lastoursville), au Village Ndambi et à Mayoumba (Nyanga) créer des bibliothèques. A chaque étape, des ateliers d'animation sur le goût de la lecture et la gestion d'une bibliothèque ont été organisés. Une stratégie pour l'association d'inculquer, sinon de familiariser les enfants à la lecture. Ce qui entraine le savoir ou la connaissance.

Ce sont près 2000 enfants répartis dans les écoles bénéficiaires qui viennent de recevoir ces outils devant leurs permettre d'enrichir leurs savoirs et leurs cultures mais aussi d'améliorer leurs performances scolaires. « Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que nous avons ressentis en voyant ces enfants presque laissés pour compte, feuilleter les livres avec désir et appétit » a fait savoir Sherifa, un des membres de Lozo Avenir. Si ces enfants ont l'appétit de lire, ils auront l'appétit de savoir » a poursuit Sherifa la Chargée de la restauration de l'équipe.

« Il y a du plaisir à donner qu'à recevoir. Ces enfants ont besoin et ont le droit de s'instruire », dit Nancy Bounanga avec fierté. Poursuivant ses propos, le leader de Lozo Avenir certifie que « le droit à l'instruction, à la formation et à la culture consacré ou garantit par une des dispositions de la Loi fondamentale du Gabon (Constitution de la République du 12 janvier 2011), en son article Premier, au paragraphe 18, qui dispose que : « L'Etat garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture ».

Tous les membres de Lozo Avenir sont tous unanimes, comme disent les Saintes écritures : « que mon peuple périt, faute de connaissances ». Ils estiment qu'il faut aider ces enfants à l'instruction, à la formation et surtout à se cultiver. C'est clair pour eux que nourrir l'esprit est une nécessité pour contribuer à bâtir le pays. « C'est notre part d'humanisme que nous partageons. Car c'est cela aussi être humain. Travailler ensemble en vue que chacun apporte sa pierre à cet édifice qu'est notre beau pays, le Gabon. C'est l'occasion pour de remercier le Radisson Blu et AGLE représentée au Gabon par l'artiste Macy Ilema pour leur confiance et leur générosité. Grand merci également à toutes les personnes et les familles qui ont donné des livres et un franc symbolique pour accompagner l'action de Lozo Avenir » disent-ils en guise de reconnaissance.

D'autres étapes sont en vue pour ce vaste projet. On peut citer, Minvoul, Mounana, Lipaka II et plusieurs autres à travers le pays. C'est pourquoi Lozo Avenir prie les bonnes volontés à donner 4 livres pour aider les enfants qui apprennent à l'arrière-pays, condamnés à développer des carences intellectuelles s'ils ne lisent pas de bons livres.

Lozo Avenir est une association qui milite pour l'instruction, la formation et la culture. Elle est au service de l'éducation en milieu rural. Comme Voltaire, ce philosophe et écrivain français du XVIIIe siècle, encore baptisé Siècle des Lumières, Lozo Avenir fait sienne, une de ses célèbres citations : « Pour bien écrire, il faut avoir lu ceux qui ont bien écrit »