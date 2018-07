Gabon: Les MAMBOUNDOUISTES communiquent.

Devant l'ouvrage de la nation et au nom de la sérénité de ce corps, Les MAMBOUNDOUISTES invitent respectueusement le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature à procéder aux affectations et mutations en tenant compte du profil de formation de chaque Magistrat dans son ordre de juridiction.

De ces trois ordres, on distingue les juridictions judiciaires, administratives et financières. Ces juridictions sont spécialisées en fonction de la nature des affaires qui leurs sont soumises, et les magistrats qui y exercent, ont reçu une formation spécialisée à L'École Nationale de la Magistrature. A lors, les Magistrats formés pour exercer dans l'ordre judiciaire et financier sont-ils bien outillés pour connaitre les litiges qui leur seront soumis dans l'ordre administratif, quand on sait qu'ils n'ont pas été formés pour exercer dans cet ordre.

Les MAMBOUNDOUISTES se sont réunis, le samedi 08 Juillet 2018 dans le cadre de leur réunion hebdomadaire.Ouvrant les travaux, le Président des MAMBOUNDOUISTES, Monsieur KOUMBA Guy Constant Titus s'est une nouvelle fois indigné devant la non application des mesures prises lors du Conseil des Ministres du 21 Juin 2018, quant à la non prise en compte de la réduction de la taille du gouvernement dont le fonctionnement obère considérablement le budget de l'Etat.

