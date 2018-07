Algérie: La carte des pieds noirs "ne servira pas de moyen de pression" contre l'Algérie

L'ONM a rappelé la position de l'Etat français vis à vis des Français qui ont choisi au lendemain de l'occupation de leur pays par les nazis, de coopérer avec l'occupant. Bien que plus de 70 ans sont passés, ils continuent à faire l'objet de poursuite et de sanctions outre leur privation de leurs droits civiles".

"Le dossier des harkis a été clos définitivement pour l'Etat algérien et, par conséquent, il ne fera en aucun cas l'objet de chantage. C'est une question qui concerne la France seule et n'a aucune relation avec notre Etat", a-t-on martelé dans le communiqué.

Dans un communiqué, l'ONM a estimé que le dossier relatif à la restitution des prétendus biens des colons et des pieds noirs, évoqué à tout bout de champs par la partie française, "ne pourrait en aucun cas servir de moyen de pression et de chantage, eu égard aux grands sacrifices consentis par le peuple algérien durant la révolution".

Alger — L'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM) a affirmé mardi à Alger que les menaces de faire sortir le dossier de restitution des prétendus biens des colons et des pieds noirs en Algérie et le retour des harkis au pays "ne serviront pas de moyens de pression et de chantage" contre l'Etat algérien.

