Angola: Portugal - Le gouvernement angolais souhaite un nouvel élan à la coopération Europe-Afrique

Lisbonne — Le ministre des Relations extérieures d'Angola, Manuel Augusto, a déclaré mardi à Lisbonne que le gouvernement angolais souhaitait une nouvelle coopération entre l'Europe et l'Afrique adaptée aux attentes et aux besoins des jeunes.

Le ministre angolais a fait ces propos quand il développait le thème "Perspectives politiques pour l'avenir des relations entre l'Afrique et l'Europe", dans le cadre du 1er Forum EurAfrican ouvert par le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Manuel Augusto a déclaré que le continent africain était ouvert à la poursuite de la coopération avec l'Europe, mais qu'il souhaitait une coopération adaptée au moment présent, tournée fondamentalement vers les attentes et les besoins des jeunes.

Le ministre a dit que la plupart des pays africains préconisaient une plate-forme d'entente exclusive entre l'Europe et l'Afrique et que les Européens puissent trouver d'autres moyens de coopérer avec les Caraïbes et le Pacifique.

"Le monde continue de fonctionner en blocs. Nous voyons aujourd'hui, et nous avons vu dans certaines présentations ce matin, le rôle que l'Asie joue dans le monde. Une Asie très proche de l'Afrique, qui travaille avec les Africains de manière nouvelle et qui oblige l'Europe à repenser son modèle de coopération avec l'Afrique", a-t-il précisé.

Cependant, il a dit qu'il était nécessaire d'éviter la pensée négative sur la relation entre l'Asie et l'Afrique, par exemple, le discours antichinois, selon lequel le Chinois n'est pas un bon partenaire pour coopérer avec l'Afrique, mais il est bon pour coopérer avec l'Europe et les Etats-Unis.

"Il faut comprendre que l'Afrique n'est plus en mesure d'accepter cette discrimination, qu'elle soit positive ou négative. Cela exige aux Européens et aux Africains l'établissement de nouvelles lignes de force pour leurs relations, étant donné qu'il est clair, dans de nombreux cas, qu'il y a des avantages aux liens historiques", a-t-il précisé.

D'autre part, il a souligné, avec beaucoup de satisfaction et de fierté, le rôle prédominant du secteur privé africain dans la coopération entre l'Europe et l'Afrique, avec des incursions en matière d'investissements dans les pays européens.

Manuel Augusto a rappelé que l'Angola avait vécu une longue période de guerre et dès fin au conflit, elle s'était tournée vers des partenaires traditionnels en Occident. « Il était prévu, comme un pays qui sort d'une guerre, une grande conférence des donateurs, un plan Marshall pour reconstruire l'Angola, mais cette possibilité lui a été niée car on disait que l'Angola était un pays riche et n'avait pas besoin d'aide", a-t-il dit.

Selon le ministre, l'Angola a dû demander de l'aide à l'Orient et, en 16 ans de paix, avec le partenaire chinois, fondamentalement, a construit des routes et des barrages, et a réparé des chemins de fer, un ensemble d'infrastructures acceptable au minimum pour un pays qui a été détruit par la guerre.

Le Forum, organisé par le Conseil de la diaspora portugaise, visait à contribuer à un avenir «prospère et durable» en Afrique et en Europe, en tirant profit des synergies et en promouvant les opportunités commerciales avec des avantages mutuels, en valorisant particulièrement les nouvelles générations.

La réunion a rassemblé des responsables européens et africains du monde des affaires, de la politique et de la société civile.