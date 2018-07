Libye: Reprise des exportations de pétrole dans l'Est

Mais avant de permettre l'exportation de pétrole, les autorités de l'Est ont demandé une enquête internationale sur la façon dont la Libye dépense ses revenus pétroliers, car le directeur de la Banque centrale libyenne, Al Siddiq Al Kabir, est accusé de corruption. On lui reproche notamment de mal gérer l'argent du pétrole

Après la nouvelle offensive en juin dernier contre les champs pétroliers menée par plusieurs groupes armés, Khalifa Haftar, dont les forces ont réussi à chasser les assaillants, avait décidé de remettre la gestion de ces champs aux autorités parallèles de l'Est. Il entendait protester ainsi contre le fait que ces groupes armés sont financés par le gouvernement de Tripoli et donc par l'argent du pétrole.

